A spoglio dei voti per le regionali ancora in corso Massimo Zedda predica «cautela» sui dati che vedono Alessandra Todde in vantaggio su Paolo Truzzu.

Ma guardando solo ai primi numeri di Cagliari, dove la candidata del centrosinistra è data saldamente avanti, il presidente dei Progressisti ed ex sindaco del capoluogo commenta, ai microfoni del Tg di Videlina: «Su Cagliari avrei quasi azzardato una scommessa per Todde, perché al peggior presidente della Sardegna si è scelto di sostituire come candidato governatore il peggior sindaco della storia».

Per Zedda una scelta, quella del centrodestra, all’insegna di «debolezza e inadeguatezza, che faceva presagire una sconfitta».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata