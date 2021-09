"Più in alto voli, tanto più piccoli sembreranno quelli che non possono farlo. Virginia, vai avanti con coraggio!".

A una settimana dal voto anche in Campidoglio, Beppe Grillo appoggia apertamente Virginia Raggi, candidata alle prossime elezioni comunali per il bis. Lo fa con un fotomontaggio in cui la prima cittadina di Roma indossa i panni di una gladiatrice con tanto di elmo e scudo.

Una risposta a chi attacca Raggi direttamente dal fronte interno dei pentastellati. Come Roberta Lombardi, assessore M5S della Regione Lazio che in una chat avrebbe espresso il suo desiderio di vedere "un metodo diverso in questa campagna elettorale”, in cui “Raggi avrebbe dovuto sottolineare le cose fatte in 5 anni e non chiedere ai suoi competitor quali cose farebbero". Lombardi non avrebbe fatto mistero della sua insoddisfazione per la gestione rifiuti da parte del Campidoglio.

A difendere il sindaco uscente dal fuoco amico è stato due giorni fa anche il leader pentastellato Giuseppe Conte che, impegnato in un tour nel Lazio, l'ha accompagnata ad un incontro con i cittadini: "Io e Virginia studiamo e lavoriamo per il bene comune, in questo mandato Virginia ha messo a posto le cose, per come stava Roma non poteva correre", ha scandito l’ex premier.

GLI ALTRI CANDIDATI – A Roma corre accanto a Raggi per i democratici Roberto Gualtieri, che il 30 settembre andrà a Primavalle, collegio uninominale al voto, assieme al segretario Pd Enrico Letta. Per il centrodestra il candidato di Fratelli d’Italia Enrico Michetti, avvocato e conduttore di Radio Radio, che oggi sarà con Matteo Salvini a Tor Bella Monaca per la chiusura della Lega. Per Azione Carlo Calenda: unico leader del suo partito, ha dovuto rinunciare all’ipotesi Guido Bertolaso vicesindaco: "Non credo sia interessato a ruoli politici ma penso che sia una persona che può dare una mano su temi come i rifiuti e il Giubileo", ha detto.

(Unioneonline/D)

