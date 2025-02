Vertice di maggioranza velocissimo alla vigilia dell’approdo in Aula del disegno di legge che dovrà portare al commissariamento di tutte le aziende sanitarie. C’erano i capigruppo, i membri della commissione e la presidente Carla Fundoni, l’assessore Armando Bartolazzi e il presidente dell’Assemblea Piero Comandini. «Clima sereno, c’è condivisione piena e speriamo di chiudere presto, non ci sono particolari criticità emerse», ha spiegato l’assessore dopo il tavolo. «Gli emendamenti che porteremo serviranno solo a meglio precisare gli articoli».

Quanto all’Ares (Azienda regionale della salute) - di cui i portatori di interesse hanno chiesto un ridimensionamento durante le audizioni - non è previsto per il momento alcun emendamento. «Il problema di Ares dovrà essere preso in considerazione nel momento in cui finisce la liquidazione di Ats».

Questo, ricorda Comandini, «è il primo ddl che interviene in questa legislatura sul tema della sanità. È un passo, ma dovremo tornare sul tema con altri interventi per migliorare la sanità in Sardegna. Il testo sarà licenziato nei tempi giusti. Ovviamente, anche sulla Finanziaria pensiamo che si debba fare il più velocemente possibile».

