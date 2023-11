È in programma alle 13 di oggi il tavolo di confronto nella sede regionale del Pd a Cagliari, e stasera ci sarà la direzione Dem a Oristano.

In discussione il sostegno dello schieramento alla candidatura di Alessandra Todde alle prossime Regionali.

In teoria, il segretario democratico Piero Comandini dovrebbe portare a termine l'incarico ricevuto nell'ultima direzione del partito – individuare un nome in convergenza con le altre forze della coalizione – e presentare in via Emilia la proposta di candidatura della deputata pentastellata. Oppure potrebbe decidere di non andare così velocemente, evitando di inasprire ulteriormente il confronto con i Progressisti che hanno recentemente rilanciato sulla necessità di primarie, e che non accettano il nome di Todde perché – sostengono – è il frutto di un'imposizione nazionale.

E come i Progressisti la pensano Liberu, Più Europa, i socialisti che proporranno Graziano Milia.

Roberto Murgia

I dettagli su L’Unione Sarda in edicola e sulla app

© Riproduzione riservata