Sardegna tra i fanalini di coda nella prevenzione e nella campagna vaccinale. Per questo la Regione ha deciso di avviare una sperimentazione per le somministrazioni in farmacia, stanziando 65mila euro ad hoc.

Lo ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi, commentando la variazione di bilancio approvata dal consiglio regionale che prevede anche circa 200 milioni di euro per il comparto.

«Tutte le misure approvate in variazione - spiega Bartolazzi - aggiungono un passo verso la strada del ritorno ad una sanità più efficiente, più efficace e più vicina al cittadino. Cito l’esempio dei fondi per introdurre in via sperimentale la possibilità di fare i vaccini in farmacia: 65mila euro per una misura che - ha evidenziato l’assessore - intende rendere capillare la campagna vaccinale in tutti i territori dell’isola raggiungendo anche le zone meno servite ed incentivando la prevenzione verso la quale la Sardegna è agli ultimi posti in Italia».

Per quanto riguarda gli altri stanziamenti, Bartolazzi, parla di «risultati importanti, che premiano la nostra determinazione a trovare soluzioni rapide e concrete su problematiche mai affrontate finora» (QUI IL DETTAGLIO).

