«Alessandra Todde è l’unica candidata che intercetta trasversalmente voti provenienti da elettori delle liste di altre coalizioni».

È quanto si legge nell’analisi del voto in Sardegna (TUTTI GLI ARTICOLI) di domenica scorsa, effettuata dall’Istituto di studi e ricerche “Carlo Cattaneo”.

Secondo lo studio la candidata del Campo Largo uscita vincitrice dal confronto elettorale ha ottenuto voti «sia da elettori del “terzo polo” guidato da Renato Soru sia dal elettori di partiti di centrodestra. Al contrario – aggiungono gli analisti - Soru prende voti in uscita quasi esclusivamente da elettori che nello stesso momento hanno votato per liste del centrosinistra. Estraneo a questa dinamica, Truzzu non beneficia di quasi nessun apporto esterno».

«Inoltre – prosegue l’analisi della Fondazione - Todde attrae la quasi totalità degli elettori “senza partito” (che non hanno espresso il voto di lista). I nostri dati – precisa lo studio – non consentono di rispondere in maniera definitiva al quesito riguardo al peso dei “tradimenti” di cui, secondo una congettura diffusa, sono indiziati gli elettori della Lega. Secondo le nostre stime, a Sassari la quota di elettori leghisti che hanno defezionato è marginale. A Cagliari questa quota risulta invece abbastanza consistente in rapporto al totale dei voti andati alla Lega. Secondo le stime prodotte dal nostro modello statistico, più di un terzo degli elettori leghisti di Cagliari hanno votato per Alessandra Todde. Parliamo di percentuali relativamente piccole di consensi (1,5%) in rapporto al totale dei voti validamente espressi per i candidati presidenti nella città di Cagliari».

«Come sappiamo – conclude lo studio di Fondazione Cattaneo - l’esito della competizione è stato deciso da un margine ancora più ridotto ma risulterebbe improprio addebitarne la responsabilità ai soli voti leghisti “dissenzienti”. La nostra analisi rivela che sia a Sassari sia a Cagliari ci sono stati apporti alla candidata del centrosinistra di dimensioni nel complesso pari o superiori provenienti anche dagli elettorati di altri partiti del centrodestra».

