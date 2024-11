«Voglio un Movimento che diventi adulto, plurale, che si apra alle alleanze e che sia saldamente progressista: paradossalmente siano noi quelli davvero di sinistra».

Alessandra Todde ha parlato mentre partecipa a Nova, l’assemblea costituente voluta dal leader Giuseppe Conte per tracciare la strada del futuro del Movimento 5 Stelle in quest’era del post grillismo.

La governatrice sarda ha spiegato: «Credo che sia importante far capire che è il momento di cambiare pelle, di non arroccarsi e far capire che siamo capaci di parlare ai cuori e, perché no, di convincere anche altri a unirsi al Movimento».

C’è il pericolo che il Pd, pilastro di una coalizione a corrente alternata, fagociti quello che resta del popolo di una sigla che era riuscita a governare l’Italia e viene ridimensionato a ogni tornata elettorale? Todde è sicura: «Nella misura in cui noi portiamo fuori il nostro sistema valoriale, parliamo dei nostri argomenti e dei nostri temi, noi riusciamo ad essere trainanti. Basti pensare», aggiunge, «a quello che abbiamo fatto per la pace, per i temi sociali. Paradossalmente siamo noi a essere realmente di sinistra».

