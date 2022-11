Alessandra Zedda ha lasciato stamattina i suoi incarichi di vicepresidente della Giunta e di assessore al Lavoro. Il terremoto scuote l’Esecutivo che il presidente della Regione Christian Solinas aveva intenzione di azzerare proprio questa settimana, attuando finalmente il rimpasto annunciato in via ufficiale alla fine di marzo.

Le dimissioni di Zedda sono significative: l’azzurra è stata sempre considerata, da maggioranza e opposizione, tra gli esponenti più autorevoli e più attivi nella squadra di Solinas. Per il momento non ci sono motivazioni ufficiali. La decisione sarebbe comunque frutto di una “scelta individuale”, dettata dalla volontà della Zedda di rientrare tra i banchi dell’Assemblea sarda e contribuire a rilanciare l’azione nella sua veste di consigliera regionale. L’esponente di Forza Italia si sarebbe anche stancata della situazione di stallo che caratterizza l’azione della Giunta. Che, a questo punto, dovrà continuare a lavorare senza di lei. Non è nemmeno un mistero che Zedda punti ad essere candidata alla presidenza per le regionali del 2024. Ma, avrebbe chiarito in queste ore, la sua eventuale corsa dovrà essere legittimata dai partiti.

Ora Solinas sarà costretto ad accelerare sul fronte della verifica perché le caselle scoperte sono diventate tre: il Lavoro, i Trasporti di cui ha l’interim da settembre (dalle dimissioni dell’ex leghista Giorgio Todde) e l’Ambiente che presto Gianni Lampis (FdI) lascerà per poter fare il deputato a tempo pieno. L’azzeramento dell’Esecutivo e successiva nomina dei nuovi assessori sono previsti entro la settimana. Ma le decisioni di Alessandra Zedda potrebbero aver reso imminente la chiusura del cerchio.

