L’opposizione parla di “poltronificio”, ma Solinas respinge al mittente le accuse “assolutamente infondate” a suo avviso dopo l'approvazione del ddl 107 sullo staff della Giunta.

Con il nuovo provvedimento, afferma, ci sarà una Regione “più vicina ai cittadini e alle imprese, alle loro esigenze”. Ancora: “Maggiore efficienza e trasparenza, meno sprechi e burocrazia”.

"L'efficienza della macchina istituzionale – evidenzia il presidente della Regione - è la chiave per la ripresa, non ci possono essere semplificazione e sburocratizzazione senza un intervento deciso sull'organizzazione della struttura amministrativa della Regione, spesso percepita come un apparato elefantiaco e non rispondente alle esigenze di una società e di un sistema economico che cambiano”.

Con le modifiche all’organizzazione della Giunta “vengono meglio ripartiti compiti e ruoli, per garantire maggiori servizi a tutti i sardi”.

Con il provvedimento, rivendica, "oltre a riportare una linea netta di demarcazione tra il potere

politico delle istituzioni democraticamente elette e il potere burocratico che ha il compito di attuarne le direttive, diamo finalmente nuovo impulso a una macchina amministrativa e organizzativa arrugginita, certi di renderla snella, più efficiente e moderna”.

IL PD – "Oggi è stata approvato il disegno di legge che moltiplica le poltrone. In un momento di crisi come quella che stiamo vivendo, la maggioranza di centrodestra non fa altro che pensare a dare il via libera alla norma che fa lievitare il numero delle posizioni fiduciarie nei cosiddetti staff", afferma in una nota il segretario regionale del Pd, Emanuele Cani.

(Unioneonline/L)

