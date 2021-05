Passa il contestato emendamento al ddl 107 sull’ufficio stampa della Giunta regionale, di cui potranno far parte massimo otto giornalisti iscritti all’ordine, quattro in meno rispetto a quanto previsto nell’articolo 11 della legge 3 del 2009. Il via libera è arrivato con scrutinio segreto con 27 voti a favore e 19 contrari.

La stessa proposta di modifica risolve di diritto gli attuali contratti di natura fiduciaria a decorrere dal trentesimo giorno dall’entrata in vigore del ddl 107. Agli otto giornalisti assunti con contratto di lavoro (giornalistico) a tempo determinato, possono essere affiancati quattro collaboratori scelti tra esperti qualificati in materia di social media management, digital Pr, video making ed editing, illustrazione, grafica digitale.

