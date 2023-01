«L’intervento economico sullo stadio è molto importante, ma proprio per questo sarà fondamentale un incontro di maggioranza prima della sua definizione». L’ha detto l’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino prima del vertice del centrodestra sugli emendamenti alla Finanziaria che arriverà in Aula martedì 24.

L’esponente della Giunta Solinas non esclude di poter inserire le risorse per lo stadio del Cagliari già in una proposta di modifica alla legge di stabilità. «È una delle ipotesi – dice – ma potremmo anche intervenire con le risorse dell’accordo Stato-Regione siglato nel 2016, perché si tratta di risorse gestibili anche solo con una delibera di Giunta senza passare dal Consiglio regionale».

Complessivamente, per la casa del Cagliari, servono dalla Regione 50 milioni di euro. La risposta deve arrivare in tempi brevissimi. L’Uefa la chiede entro il 7 febbraio.

Per il resto, «l’Esecutivo presenterà alcuni emendamenti di carattere generale, molto importanti per gli assessori, e cercheremo di fare una sintesi tutti assieme: si tratta comunque di provvedimenti già programmati».

Nel collegato che dovrà ottenere il via libera venti giorni dopo la manovra, saranno compresi perlopiù interventi di carattere normativo. Tra questi, probabilmente, la legge per rendere operativa la riforma delle Province.

