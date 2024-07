La sindaca di Sinnai Barbara Pusceddu ha presentato questo pomeriggio in Consiglio comunale la sua Giunta. Due assessorati vanno ai Progressisti, partito più votato della coalizione: uno a Maurizio Boassa (Commercio, Agricoltura, Attività produttive e Suap, Tradizioni popolari) e l’altro a Katiusca Concas (Tributi, Lavori pubblici, Servizi tecnologici, Igiene urbana e Patrimonio) che sarà anche vicesindaca.

Michela Matta del Pd, ha le deleghe ad Affari generali, Personale, Affari legali, Politiche giovanili, Politiche per l’ambiente e Comunicazione.

In quota Centro popolare, Roberto Demontis è assessore ai Servizi sociali, Politiche per la salute e Pubblica istruzione.

Cristiano Spina (ProSinnia) ha ottenuto le deleghe per la Cultura, il Turismo e Viabilità e mobilità urbana ed extraurbana, e Alessio Serra (Sinnai 360°) quelle allo Sport, all’Associazionismo, allo Spettacolo, alle Frazioni e alle Consulte. La sindaca terrà invece per sé Polizia locale, Protezione civile e Urbanistica. Oggi, in aula, anche la proclamazione e l’elezione del presidente del Consiglio.

© Riproduzione riservata