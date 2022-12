Nuova scossa nel Comune di Seneghe: i due consiglieri Raimondo Catzeddu e Manuela Lucchesu, già dimissionari da assessori un mese fa, lasciano anche il consiglio. A metà novembre avevano rimesso le loro deleghe rispettivamente da Bilancio e da Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, però avevano mantenuto l’impegno per il prosieguo delle attività in consiglio.

Oggi l’abbandono totale dell’aula, e il motivo lo spiega l'ex Catzeddu: «Ultimamente ci siamo un po’ allontanati, alcune cose non sono state condivise».

Il Progetto vinto con i fondi del PNRR però parrebbe non sia stato il pomo della discordia, anzi i due consiglieri hanno condiviso la scelta del project management da parte del sindaco: «Il progetto per la rigenerazione culturale e sociale del piccolo borgo, che ha vinto un importante finanziamento di alcuni milioni di euro, è in una botte di ferro», aggiunge l’ex Catzeddu.

Il consiglio comunale inizia ad assottigliarsi, ora sono tre i componenti fuoriusciti, con i due ex assessori anche il consigliere Natascia Irene Suella che si era dimessa un mese fa per motivi personali.

Bocca cucita da parte del sindaco Mereu, che ora non passa un buon momento: le dimissioni si aggiungono ai problemi con la Pro Loco per l’organizzazione della festa dell’Olio, che si tiene da domani, venerdì 16, fino a domenica 18 dicembre.

© Riproduzione riservata