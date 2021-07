Nuovo ingresso nella Giunta selargina. Nella squadra guidata dal sindaco Gigi Concu si aggiunge ufficialmente Cristina Pilo. Quarantaquattro anni, sassarese di nascita e residente a Su Planu, sarà lei a guidare l'assessorato alle Politiche di decentramento e ai Rapporti con le comunità dei quartieri: “Una delega importante, con la quale intendiamo avvicinarci ulteriormente a quelle frazioni che per via della territorialità risentono della lontananza dal centro di Selargius, ma per le quali abbiamo la massima attenzione. Sono certo che il nuovo assessore saprà dare un apporto importante, forte della sua competenza e del punto di vista privilegiato da residente, che considero un valore aggiunto”, commenta il primo cittadino.

Moglie e mamma di una bimba di sette anni, è la prima esperienza politica per Pilo, che entra in quota Riformatori e guarda già al domani: “Una delega molto interessante, soprattutto per me che abito in una frazione di Selargius”, commenta. “La considero un’opportunità per poter fare qualcosa guardando da un’altra prospettiva: quella di chi abita nel luogo e vive le criticità e i problemi che ci sono. Era un’occasione imperdibile per portare la voce di Su Planu e di tutti i quartieri ancora di più al centro delle politiche”, osserva. “Sicuramente entrare a un anno dalla fine della legislatura sarà una bella sfida, bisognerà mettersi subito al lavoro, avere le idee chiare, individuare gli obiettivi centrare i principali e soprattutto seminare per il futuro”.

