Seggi chiusi alle ore 23. I giochi sono fatti ed è iniziato lo spoglio delle schede votate dagli italiani (51 milioni gli aventi diritto) convocati alle urne domenica 25 settembre 2022 per rinnovare i due rami del Parlamento eleggendo 400 deputati (11 in Sardegna) e 200 senatori (5 nell’Isola) e per affidare il proprio consenso a questa o a quella coalizione in vista della formazione del nuovo governo, chiamato succedere a quello del presidente del Consiglio uscente Mario Draghi.

In calo l’affluenza alle urne (dati Camera): a livello nazionale è stata del 19,21% (15,58% in Sardegna) alle ore 12 e alle 19 del 51,16% (in Sardegna 40,97%). Alle 23, invece, l’affluenza nazionale (dato parziale) è del 64% (dieci punti meno del 2018). In chiusura di seggi il dato parziale finale per la Sardegna è del 50%.

Lo scrutinio delle schede proseguirà per tutta la notte, con i risultati definitivi che arriveranno nella giornata di lunedì.

EXIT POLL: Secondo il primo exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, alla Camera la coalizione di centrodestra è avanti al 41-45% (Fdi è il primo partito al 22-26%) mentre la coalizione di centrosinistra è al 25,5-29,5% e M5s è al 13,5%-17,5%.

Azione-Italia Viva è al 6,5-8,5%. Italexit per l'Italia 0,5-2,5. Gli altri: 4-6%.

