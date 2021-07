Sono ore concitate per il Movimento 5 Stelle, con gli ultimi tentativi di conciliazione dopo lo scontro aperto tra Giuseppe Conte e il fondatore Beppe Grillo sul tema del nuovo statuto.

Si è tenuto oggi l'incontro tra il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in qualità di mediatore, e l’ex premier.

All'uscita dall'abitazione dell'ex presidente del Consiglio il titolare della Farnesina non ha rilasciato dichiarazioni.

Di Maio è tra i pontieri che stanno lavorando per ricucire lo strappo tra i due: in tarda mattinata il ministro ha avuto un lungo colloquio con Roberto Fico, a margine della cerimonia di chiusura dell'anno accademico dell'Accademia dei Lincei.

Nel Movimento 5 Stelle, dopo le riunioni di ieri sera dei gruppi del Senato e della Camera, non è stata ancora sanata la frattura, dagli esiti che restano incerti. Sarebbero più di cento i parlamentari pronti a schierarsi con Conte.

Ieri il Garante in un video ha rinfacciato a Conte la totale mancanza di comunicazione sul nuovo assetto che vorrebbe dare alla sua creatura.

"La Carta dei valori non l'ho mai vista, ho visto una bozza", ha dichiarato il comico genovese, "il Codice etico mai parlato, la transizione 2050 forse se l'è dimenticata nello Statuto", aggiunge negando di essere il "padre padrone del Movimento" e di esserne invece "il papà" e di aver fatto "cose straordinarie" che non rinnega.

Dura la replica di Conte, che aveva chiesto alla controparte di "non dire falsità sul mio conto e sul mio operato".

L'avvocato si era detto anche disposto a pubblicare "una fittissima corrispondenza documentale" che testimonierebbe "la sua totale trasparenza".

Alcuni dei big del M5S hanno preso posizione nella diatriba.

"Per una volta chiediamo noi a Beppe e Giuseppe responsabilità. Vediamoci e capiamo come difendere un sogno comune. Qualsiasi cosa si deciderà, dobbiamo garantire che ci sarà agibilità coordinata in vista del Quirinale. La nostra nemesi non può finire con Berlusconi al Quirinale, perché divisi": è l'appello lanciato dell'ex viceministro al Mise Stefano Buffagni.

Anche il capo politico reggente, Vito Crimi, ha rilasciato una dichiarazione: "Beppe Grillo ha indetto la votazione del comitato direttivo impedendo una discussione e una valutazione della proposta di riorganizzazione e di rilancio del Movimento 5 Stelle alla quale Giuseppe Conte ha lavorato negli ultimi mesi, su richiesta dello stesso Beppe. Pur rientrando fra le sue facoltà indire la votazione, non concordo con la sua decisione. Il voto, tuttavia, non potrà avvenire sulla piattaforma Rousseau, poiché questa è inibita al trattamento dei dati degli iscritti al Movimento. Inoltre, consentire ciò violerebbe quanto disposto dal Garante della Privacy".

