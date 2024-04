Si conoscerà domani il nome del candidato sindaco del Pd per le comunali di Sassari previste per giugno. È stata diffusa ieri notte una nota, firmata dal segretario provinciale del Partito Democratico Giuseppe Mascia e presunto candidato in pectore per Palazzo Ducale, che informa sulla convocazione, per domani alle 16, dell’assemblea del Partito Democratico.

L’intento è quello di far uscire, così si scrive, «una proposta unitaria e autorevole in grado di proporre il rilancio della città e del territorio».

«In quella sede - aggiunge il comunicato- si svolgerà il dibattito e la sintesi come in un partito che ha nei suoi organismi congressuali la sede di decisioni».

Nella nota si fa presente come «le diverse voci di attribuzioni di candidature come già definite, che negli ultimi giorni sono circolate, non restituiscono la serietà del nostro confronto che non si limita ai gruppi dirigenti, ma va verso gli iscritti, le associazioni, le associazioni e le forze sociali come la responsabilità che sentiamo verso la città».

Al termine di questo «percorso», si assicura, «ci riconfronteremo con la coalizione che potrà valutare e legittimare la proposta per la città».

