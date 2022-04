Novità per l’opposizione in Consiglio regionale con la creazione di un nuovo gruppo che si chiamerà Possibile-Demos. A dargli vita sono due consigliere dei Progressisti, Maria Laura Orrù e Laura Caddeo. Per l’ufficialità si attende l'adesione tecnica del terzo consigliere (probabilmente arriverà dal Pd ma sarà un uomo), elemento richiesto per la costituzione di un gruppo nell'Assemblea sarda.

Come ha spiegato Orrù, la decisione non nasce da contrasti con i Progressisti: “Semplicemente pensiamo che una voce in più in Consiglio regionale sia utile ai fini dell'opposizione a questa Giunta che non fa nulla". La consigliera ricorda di essere aderente al movimento Possibile che, nei mesi scorsi, ha stretto un accordo con Demos "con l'obiettivo di scrivere un progetto per il futuro della Sardegna". Ma "resta ferma la collaborazione in Consiglio con tutte le forze dell'opposizione, in particolare con i Progressisti".

Per Caddeo "questo non è un punto d'arrivo, semmai di partenza. La pandemia ha portato tutti a comportarci con senso di responsabilità e questo sicuramente ci ha un po' ammorbidito nei confronti dell'immobilismo della Giunta e della maggioranza".

