Sanità al centro della prossima settimana politica in Sardegna: si parte lunedì alle 17, con il vertice di maggioranza che metterà attorno al tavolo la presidente della Regione Alessandra Todde, l'assessore alla Sanità Armando Bartolazzi e i capigruppo del Campo largo del Consiglio regionale.

Si parlerà della gestione della complessa macchina sanitaria regionale e si metteranno sul tavolo le rispettive proposte. Al centro del vertice lo stesso Bartolazzi, visto che il giorno dopo (martedì 17 alle 10 a Palazzo Bacaredda) si discuterà la mozione di sfiducia nei suoi confronti presentata dall'opposizione.

Mozione che verosimilmente sarà bocciata, la maggioranza voterà compatta per la sua permanenza nell'esecutivo. Ma le posizioni diverse in seno ai partiti del Campo largo, e all'interno dello stesso Pd che ha mostrato di voler guidare il dossier sanità, avranno bisogno di più tempo per essere riassunte in un'unica strategia.

Lotta contro il tempo anche perché se si voterà l'esercizio provvisorio, per regolamento 30 giorni estendibili al massimo a tre mesi, non si potrà tirare per le lunghe: la Finanziaria non è ancora stata presentata in Giunta, ma se si vogliono impiegare e poi spendere nei tempi le risorse si deve accelerare.

Ed è sul bilancio che arriva un nuovo affondo del centrodestra. «La presidente Todde si deve svegliare o si rischia di chiudere l'anno con un fondo cassa mai visto nella storia dell'autonomia sarda: oltre 4,5 miliardi di euro - è l'allarme di Fausto Piga, vice capogruppo di Fratelli d'Italia - La Giunta è allo sbaraglio, senza guida, predica bene, ma razzola male - attacca l'esponente dell'opposizione - Per anni sinistre e grillini hanno accusato il centrodestra di non saper programmare, spendere e arrivare puntuali alle scadenze di bilancio, oggi alla guida della Regione stanno facendo l'esatto contrario di ciò che professavano: un fondo cassa record impressionante mai visto in Sardegna ed esercizio provvisorio anziché approvare puntuali la Finanziaria».

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata