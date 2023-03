«Il ponte sullo Stretto è un simbolo e sarà una grande opera assolutamente green e ad impatto ambientale zero. E non ci sarà nessun altro impatto per quanto riguarda terremoti, maree e venti. Gli ingegneri sanno fare il loro lavoro». Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini.

«Ci sarà - ha aggiunto - un risparmio ambientale enorme. Ho chiesto, a questo riguardo, l'aggiornamento della valutazione di impatto ambientale in termini di mancate emissioni sia nell'aria che nell'acqua».

«Certo - ha detto ancora Salvini - si sono spese centinaia di milioni di euro senza che si sia mossa una sola pietra, ma il Ponte sarà un'opera unica al mondo con i suoi tre chilometri a campata unica. In questi mesi sono andato in diversi Paesi europei e andrò a breve anche in Giappone e Turchia per vedere ponti e manufatti del genere. Una volta ultimati i lavori, conto entro la fine di questo decennio, saranno turchi e giapponesi a venire da noi».

Secondo Salvini, inoltre, «si risparmieranno soldi perché si calcola che solo il mancato collegamento con la Sicilia pesi per almeno sei miliardi l'anno. E la spesa della Calabria non è molto distante».

(Unioneonline/l.f.)

