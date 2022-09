"La mia opinione su Putin è davvero cambiata durante la guerra in Ucraina, perché quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro paese, beh, tutto cambia".

Lo ha dichiarato il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Bloomberg.

Per quanto riguarda la politica estera italiana, Salvini ha aggiunto: "Per il prossimo futuro la Cina è il nostro principale competitor. Dobbiamo temerla perché non è una democrazia ed è pronta ad invadere il mercato europeo con i propri prodotti e merci, a cominciare dall'industria automobilistica con il nuovo trend dell'elettrificazione".

Sul voto del 25 settembre e sul prossimo esecutivo, il leader leghista ha spiegato: “Il nuovo governo sarà stabile e unito indipendentemente da quale partito prevale all'interno della coalizione”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata