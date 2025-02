I valori della Costituzione, l’impegno politico condiviso, la ricerca di soluzioni per il bene comune: sono i temi su cui si sviluppa l’incontro a Cagliari con Ernesto Maria Ruffini, arrivato in Sardegna per partecipare a un’iniziativa organizzata dal Centro studi Aldo Moro.

L’ex direttore dell’Agenzia delle entrate si sta avvicinando alla discesa nel campo politico, ed è uno dei protagonisti di Comunità democratica, la nuova associazione promossa da Romano Prodi e Graziano Delrio che raggruppa i cattolici di area dí centrosinistra.

Ruffini, a cui qualcuno pensa come futuro candidato premier, per ora allontana da sé i riflettori: «Si parla troppo del chi è poco del cosa», avverte, «serve uno sforzo collettivo per dare un futuro al Paese: elaborare un pensiero, favorire il confronto, chiamare a raccolta tutti coloro partecipare per immaginare delle risposte ai problemi che non possono essere calate dall’alto».

Molto consistente la presenza del pubblico nella sala dell’Hotel Regina Margherita, per il dibattito coordinato dallo scrittore Flavio Soriga e con gli interventi del sindaco di Iglesias Mauro Usai, quello di Cagliari Massimo Zedda e la presidente del tribunale di sorveglianza di Cagliari, Cristina Ornano.

© Riproduzione riservata