"Ogni iscritto può esercitare il diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20 GDPR) e richiedere il trasferimento a un altro titolare, tra cui ad esempio Associazione Rousseau".

Lo scrive l'associazione sul blog delle Stelle, dove fornisce le indicazioni per esercitare la migrazione sul sito e richiedere che "l'Associazione Movimento 5 Stelle trasferisca ogni dato oggetto di trattamento effettuato attraverso la Piattaforma Rousseau ad Associazione Rousseau come nuovo titolare al trattamento".

"In questi giorni, questa comunità è diventata improvvisamente molto importante, ma non per la necessità impellente di portarne a termine le decisioni sancite dal voto mesi e mesi fa, ma per il ruolo a livello statutario che - per fortuna voglio sottolineare - l'assemblea iscritti riveste nel rendere possibile o meno qualunque percorso futuro del Movimento 5 Stelle", ha scritto la socia di Rousseau, Enrica Sabatini.

“Un ruolo statutario, quello dell'assemblea iscritti, che ha reso incredibilmente rilevante l'elenco degli iscritti, ma non gli iscritti stessi, considerati, invece, solo nominativi da ottenere, piuttosto che persone da rispettare", si legge ancora nel post.

"L'elenco degli iscritti non è un pacco postale da consegnare a qualcuno, ma rappresenta una comunità di centinaia di migliaia di persone alla quale abbiamo dedicato il nostro lavoro e il nostro tempo con la massima professionalità e che, quindi, rispettiamo profondamente" continua Sabatini che ricorda: "Ogni giorno degli ultimi 15 anni è stato destinato a costruire l'architettura della partecipazione che oggi rappresenta un unicum del mondo e grazie al quale questa comunità ha preso forma, ha votato 347 volte partecipando a decisioni fondamentali per il Paese, ha presentato o commentato oltre 1200 proposte di legge, ha condiviso 5 mila atti, si è formata con decine di corsi online o con la scuola di formazione, ma si è anche informata attraverso il Blog, ha potuto esprimere candidati per tutti i livelli istituzionali, ha dato vita a migliaia di iniziative arrivando a progettare gli stessi spazi digitali che ogni giorno vive".

"Questa comunità è stata sempre al centro della nostra attenzione. Costruire le condizioni per farla crescere e partecipare è stata la nostra missione" e il "feedback continuo con gli iscritti attraverso le tantissime occasioni di confronto ha consentito di creare un organismo vivo che negli anni è migliorato, si è rafforzato e ha saputo costruire una rete di persone che incidono nella vita politica costantemente. Ci siamo presi cura, con una dedizione profonda che nessuno potrà mai mettere in discussione, di questa comunità e ammettendo gli errori, con umiltà, abbiamo sempre lavorato per risolverli insieme agli stessi abitanti di questa comunità. Ci siamo impegnati per creare una collettività di cittadini forti, consapevoli e concreti nella propria azione politica così come Gianroberto aveva immaginato nel lasciarci questa preziosa eredità".

(Unioneonline/F)

© Riproduzione riservata