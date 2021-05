“Nessun rimpasto in agenda perché la priorità è la ripartenza della Regione con il rilancio della stagione turistica e la gestione dell’emergenza Covid”. Lo dichiara il coordinatore regionale della Lega, Eugenio Zoffili, che esclude in modo categorico l’ipotesi di una verifica di Giunta prima dell’estate.

Infatti, prosegue, “la priorità non sono certo le poltrone ma il benessere dei cittadini sardi e dei turisti che verranno nell’Isola a fare le vacanze”. E, “nel caso in cui, superata l’emergenza, si dovesse fare un ragionamento su un eventuale rimpasto, a beneficio di chi fa strane fantasie tengo a precisare che la Lega conferma i tre attuali assessori”. E cioè: Mario Nieddu alla Sanità, Giorgio Todde ai Trasporti, Valeria Satta agli Affari generali. “A me – conclude il deputato – il presidente della Regione non ha mai parlato di alcun rimpasto estivo”.

