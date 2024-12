Il coordinamento regionale dei Riformatori resta nelle mani di Aldo Salaris. Cambia invece il nome del presidente del partito: lascia Mara Lai e arriva Gabriella Mameli, vice sindaca di Selargius.

Così è stato deciso al congresso che si è tenuto stamattina all’Holiday Inn di Cagliari.

«Questo congresso rappresenta un nuovo punto di partenza per i Riformatori Sardi», ha detto Salaris, «proseguiremo con determinazione nel nostro impegno per una Sardegna moderna, equa e competitiva, mantenendo fede ai valori liberali e democratici che ci contraddistinguono». «Il nostro obiettivo è continuare a costruire un progetto centrato sul rinnovamento, con idee concrete e una visione chiara per la Sardegna», ha dichiarato Gabriella Mameli.

Nella sala dell’Holiday Inn sono intervenuti i consiglieri regionali (oltre a Salaris, Umberto Ticca e Giuseppe Fasolino), Michele Cossa e Franco Meloni.

© Riproduzione riservata