Ultime ore a disposizione dei partiti per la presentazione delle liste nei tribunali sardi in vista del voto del 25 febbraio.

Stamattina hanno depositato gli elenchi dei candidati Forza Italia, che ieri aveva provveduto solo nella circoscrizione di Sassari, e Udc.

A Cagliari, senza Alessandra Zedda, gli azzurri puntano sul vice coordinatore regionale Ivan Piras, sull’assessora al Lavoro Ada Lai e sul presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco.

Per lo scudo crociato a Cagliari sono in lizza la consigliera uscente Alice Aroni e l’ex assessore alla Sanità (ex Lega) Mario Nieddu.

Il Carroccio non ha ancora presentato le liste. Cresce l’attesa per i nomi del Psd’Az ma anche, nel centrosinistra, per quelli della lista di Renato Soru Progetto Sardegna. Per il deposito c’è tempo fino alle 20.

