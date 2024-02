Non si è ancora concluso il conteggio ufficiale dei voti per l’elezione del Consiglio regionale della Sardegna, quando lo spoglio è in corso da 16 ore. E già arriva l’annuncio dei ricorsi: in alcuni Comuni della Sardegna si andrà al riconteggio dei voti in Corte d'appello.

Mentre Alessandra Todde (Campo largo) e Paolo Truzzu (Centrodestra) sono staccati di qualche centinaio di voti a vantaggio della prima, lo annuncia il deputato di Fratelli d'Italia, Gianni Lampis, arrivato in tarda serata nella sede del comitato elettorale del sindaco di Cagliari.

Problemi sul conteggio dei voti sarebbero stati riscontrati - secondo quanto si apprende - in particolare a Luras (in provincia di Sassari) e Narcao (Carbonia-Iglesias).

