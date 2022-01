Terzo giorno di votazioni per l’elezione del presidente della Repubblica. Oggi la seduta comincia alle 11, è l’ultimo tentativo con il quorum dei due terzi. A partire da domani basta la maggioranza assoluta.

Anche oggi, secondo le previsioni, sarà fumata nera. Il centrosinistra e Italia Viva hanno bocciato la rosa di tre nomi proposta ieri dal centrodestra formata da Marcello Pera, Letizia Moratti e Carlo Nordio. Renzi si è detto invece possibilista sulla presidente del Senato Casellati, le cui quotazioni sono in salita come quelle di Casini, mentre resta in pista l’ipotesi di Mario Draghi.

La cronaca della terza giornata

Ore 10.25 – Il centrodestra voterà scheda bianca

Il centrodestra voterà oggi scheda bianca. E' quanto si apprende da fonti del centrodestra dopo l'incontro tra Salvini,Meloni e Tajani.

Ore 10 – Incontro Salvini-Tajani-Meloni

Un incontro si è appena svolto negli uffici della Lega alla Camera fra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

Ore 9.35 – Salvini: “Se Draghi lasciasse il governo ci sarebbe la confusione”

"Il nuovo premier non lo troviamo a Campo de Fiori...Stiamo lavorando già a un Presidente della Repubblica e io ho un'idea. Qualora Draghi lasciasse il governo avremmo settimane di confusione, sarebbe un problema per l'Italia, con la crisi economica, sanitaria...". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando alla Camera.

***

Ore 9.30 – Salvini: “Casellati? Non ha bisogno di essere candidata”

"Casellati? È la seconda carica dello Stato, non ha bisogno di essere candidata…. Pera, Moratti e Nordio sono nomi all'altezza. Spero che Conte e Letta non si fermino ai no, il mio tentativo è quello di dialogare". Lo dice Matteo Salvini prima di andare nei suoi uffici a Montecitorio.

***

Ore 9 – Renzi: “Draghi ancora in pista”

"Se penso che Draghi possa andare al Quirinale? Assolutamente sì, è ancora in pista. E sono contento che questo Paese si sia innamorato di Draghi, perché un anno fa quando dicevo che bisognava mandare a casa Conte mi dicevano che ero pazzo". Queste le parole di Matteo Renzi sull’ipotesi che il premier traslochi al Colle.

Ore 8.50 – Renzi: “Non voteremo i tre nomi del centrodestra”

"Con i tre nomi del centrodestra si è fatto un passo in avanti, stiamo parlando finalmente di iniziare a discutere, a votare nomi. Basta con questa manfrina delle schede bianche che mal si lega alla situazione che stiamo vivendo. Bisogna fare presto". Queste le parole di Matteo Renzi, che poi sulla rosa del centrodestra afferma: "Sono nomi di livello ma noi oggi non li voteremo".

Ore 8 – Assemblea Italia Viva: “Nessuna preclusione su Casellati”

Matteo Renzi ha riunito ieri sera l'assemblea dei grandi elettori di Italia viva. Il leader di Iv, a quanto si apprende, ha fatto un punto delle interlocuzioni avute in questi giorni e ha spiegato che Italia viva lavora a una soluzione che unisca, senza preclusioni. Nell'assemblea sarebbe emerso il no di Italia viva ai tre nomi fatti dal centrodestra perché non porterebbero a una larga condivisione, mentre sul profilo di Elisabetta Casellati Iv non avrebbe preclusioni, ma voterebbe la presidente del Senato solo se sul suo nome ci fosse l'accordo di tutti, nella logica della larga condivisione.

Ore 7.50 – Anche Conte ha proposto la sua rosa di nomi

Ieri sera, a quanto si apprende, anche Giuseppe Conte avrebbe fatto tre nomi nel corso del vertice con Pd e LeU: nomi che non sono stati scoperti proprio per evitare che vengano bruciati.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata