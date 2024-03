Il centrosinistra ha un nuovo candidato per le primarie,in vista delle prossime elezioni amministrative di Cagliari. È Enrico Ciotti, cagliaritano, 54 anni, ingegnere e docente universitario con studi ed esperienze professionali tra l’Isola e gli Stati Uniti. Dopo Massimo Zedda, che ha dato la sua disponibilità a ricoprire la carica di sindaco, e lo sfidante Michele Pipia, quello di Ciotti è il terzo nome in pista per la competizione.

«Il centrosinistra – ha annunciato il nuovo sfidante – è la mia casa politica e rappresenta, anche per la mia storia famigliare, un importante quadro di riferimento in termini di valori e principi, tra i quali rivestono particolare importanza la partecipazione dei cittadini alla vita politica e il confronto delle idee. Oggi questo processo democratico lo troviamo espresso nelle primarie per la scelta del programma e del candidato».

Le ragioni a sostegno delle primarie del centrosinistra e le motivazioni della candidatura saranno illustrate Ciotti nel corso di una conferenza stampa in programma sabato 23 marzo alle 10 nel Foyer del Teatro Massimo, in viale Trento 9 a Cagliari.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata