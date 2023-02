Patrizia Arru, 31 anni, esponente del gruppo del Partito democratico, lascia il consiglio comunale di Porto Torres. Ha deciso di rassegnare le dimissioni per motivi personali e professionali. Volontà che era già nell’aria da tempo, ma comunicata ufficialmente ieri sera al presidente del consiglio comunale Franco Satta.

Al suo posto subentrerà il primo dei non eletti nella lista del Pd, Ioris Gasbarra, 66 anni, insegnante di attività motorie nella scuola media. Il passaggio sarà reso ufficiale una volta effettuata la surroga, ovvero alla prima seduta utile del consiglio comunale. Un volto che non è nuovo per il suo impegno all’interno del Partito democratico.

Un primo cambio di testimone si era verificato il 23 dicembre 2021 con il rimpasto in giunta, a seguito della nomina da parte del sindaco Massimo Mulas dell’assessore all’Ambiente Massimiliano Ledda subentrato all’assessore Daniele Amato. Ledda aveva lasciato l’incarico di consigliere cedendo il posto a Patrizia Arru tra le fila dei Dem, gruppo che conserva in maggioranza il numero più alto di consiglieri.

