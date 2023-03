Piero Comandini è stato proclamato ufficialmente nuovo segretario del Pd in Sardegna. A Bitti, nei locali del cinema, ha preso il via stamattina l’assemblea del partito. In avvio i saluti del sindaco Giuseppe Ciccolini e del presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana e un messaggio della nuova segretaria nazionale Elly Schlein.

La proclamazione di Comandini da parte del presidente della commissione elettorale Sebastiano Mazzone, che ha precisato il numero dei votanti delle Primarie (oltre 36mila) e dei voti ottenuti dallo sfidante Giuseppe Meloni (oltre 18.500), è stata seguita da un lungo applauso e dall'abbraccio tra i due sfidanti.

Il neo segretario ha tenuto la sua relazione dicendo subito di voler proporre all'assemblea di indicare Meloni come presidente e la sassarese Maria Francesca Fantato come vice segretaria. Fantato era la terza dei candidati alle Primarie, ma poi aveva rinunciato alla corsa dando il suo appoggio a Comandini.

