Cesare Moriconi, Pd, lascia la vice presidenza della commissione Bilancio per attriti con il suo stesso gruppo consiliare. Nel mirino del consigliere regionale sardo «l’accordicchio che ha consentito alla Omnibus 2 di arrivare in Aula in violazione di ogni regola del Consiglio».

«Comprendo che la mia posizione sia diventata inconciliabile con altre presenti nel mio gruppo e per questo rassegno le dimissioni dalla vice presidenza della commissione Bilancio, senza polemiche ma auspicando comunque una riflessione che permetta di distinguere nettamente le responsabilità», afferma durante la sua relazione sulla mozione del centrosinistra in merito alle mancate spese della Omnibus 1 dello scorso anno.

Per Moriconi è stato «un errore» quello del Pd di «sconvocare in sede di capigruppo le commissioni consiliari che avrebbero dovuto esaminare la Omnibus 2, con l`obiettivo di consentire scorciatoie in deroga alle regole. Scorciatoie utili solo per annacquare le responsabilità di una giunta e di una maggioranza in stato confusionale».

Lo strappo interno ai dem è stato ricomposto durante una riunione del gruppo ed è tornato il sereno: «Se le posizioni non coincidono viene meno la rappresentatività, per questo ho fatto un passo indietro, non è un fatto personale ma di linea politica», ha spiegato Moriconi.

(Unioneonline/L)

