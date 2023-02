La commissione regionale per il congresso è riunita nella sede regionale del Pd, in via Emilia a Cagliari, per stabilire come procedere sul caso delle urne sigillate di Quartu.

Complessivamente sono circa 1800 schede che saranno decisive per il risultato finale delle primarie regionali del Pd del 26 febbraio scorso. Ad ora, Giuseppe Meloni ha ottenuto tremila voti in più di Piero Comandini. Quest’ultimo però può contare su tre o quattro delegati dell’Assemblea regionale in più, ciò che conta ai fini della proclamazione finale.

Gli scatoloni con le schede sono ancora sigillati: il 26 notte gli scrutatori si erano rifiutati di procedere allo scrutinio perché alle urne si sarebbero presentati molti elettori di centrodestra con l’obiettivo, avevano spiegato, di inquinare il risultato elettorale.

