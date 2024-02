Olbia dice Paolo Truzzu. È questo l’esito finale delle urne dal capoluogo gallurese, che vede il successo del candidato del centrodestra, davanti a tutti col 52,42%. Oltre dieci punti sopra all’avversaria Alessandra Todde, che invece chiude al 41,68%.

Sotto la media regionale la Coalizione Sarda di Renato Soru, che a Olbia raccoglie solamente il 5,23%. Chiude Lucia Chessa e Sardigna R-Esiste con lo 0,68%.

Ancora più largo il divario Truzzu-Todde per quanto riguarda le liste: la coalizione di centrodestra conclude con il 56,74%, con Forza Italia davanti a Fratelli d’Italia e Alleanza Sardegna-Partito Liberale Italiano. Per la il centrosinistra, invece, c’è un 38,53% con il Pd che doppia il Movimento 5 Stelle. 4,26%, invece, per la Coalizione Sarda e 0,47% per Sardigna R-Esiste.

(Unioneonline)

