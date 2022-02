Oggi è il giorno di Sergio Mattarella, il secondo dopo la sua rielezione di sabato scorso, perché giurerà come Presidente della Repubblica. Il programma è prestabilito da un apposito cerimoniale, arricchito dal tampone anti-Covid obbligatorio per tutti quelli che saranno in Aula.

Ieri a Montecitorio gli ultimi sopralluoghi e le prove; nelle strade circostanti sono state disposte le transenne per le chiusure del traffico al passaggio dei cortei presidenziali.

Tutto comincerà alle 15.30 (QUI IL PROGRAMMA): Mattarella giurerà in piedi con la formula "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione", poi la campana di Montecitorio suonerà e il cannone del Gianicolo sparerà 21 salve di cannone.

Dopo il messaggio alla Nazione, l’incontro con Mario Draghi e, a bordo di una Lancia Flaminia d'epoca scortata dai corazzieri a cavallo, raggiungerà il Quirinale per la cerimonia di insediamento alla presenza delle Alte Cariche.

(Unioneonline/s.s.)

IL GIURAMENTO DEI PRESIDENTI NELLE PAGINE DE L’UNIONE SARDA, LE IMMAGINI:

I giuramenti dei Presidenti della Repubblica nelle cronache de L'Unione Sarda Enrico De Nicola: eletto il 28 giugno 1946, ha giurato il primo luglio Luigi Einaudi: eletto l'11 maggio 1948, ha giurato il giorno successivo Giovanni Gronchi: eletto il 29 aprile 1955, ha giurato l'11 maggio Antonio Segni: eletto il 6 maggio 1962, ha giurato l'11 maggio Giuseppe Saragat: eletto il 28 dicembre 1964, ha giurato il giorno successivo Giovanni Leone: eletto la vigilia di Natale del 1971, ha giurato il 29 dicembre Sandro Pertini: eletto l'8 luglio 1978, ha giurato il giorno dopo Francesco Cossiga: eletto il 24 giugno 1985, ha giurato il 3 luglio Oscar Luigi Scalfaro: eletto il 25 maggio 1992, ha giurato il 28 giugno Carlo Azeglio Ciampi: eletto il 13 maggio 1999, ha giurato il 18 maggio Giorgio Napolitano: eletto il 10 maggio 2006, ha giurato il 15 maggio Sergio Mattarella: per il primo mandato è stato eletto il 31 gennaio 2015 e ha giurato il 3 febbraio

© Riproduzione riservata