Dopo i malumori nella maggioranza, emersi ieri durante una conferenza stampa, il sindaco di Nuoro Andrea Soddu questa mattina ha revocato l’assessora Eleonora Angheleddu, unica esponente in giunta di Italia in Comune.

Ad annunciarlo lo stesso Soddu con una breve nota. “Ho comunicato personalmente la mia scelta all’assessora Angheleddu. È stata una decisione difficile e dolorosa, ma dopo gli sviluppi politici delle ultime ore e il clima di tensione che ne è scaturito all’interno della maggioranza, ho ritenuto che in questo momento non ci fossero più i presupposti per continuare il lavoro di giunta in un contesto di serenità e reciproca fiducia, fondamentali per portare avanti l’attività amministrativa. Ringrazio l’assessora Angheleddu per il prezioso lavoro svolto negli ultimi anni con grande impegno e sacrificio”.

© Riproduzione riservata