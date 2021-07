Il ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, d’accordo con il premier Mario Draghi, proporrà alla prossima riunione del Consiglio dei Ministri Marinella Soldi e Carlo Fuortes come componenti del Consiglio di Amministrazione della Rai.

Lo hanno annunciato fonti vicine a Palazzo Chigi.

In particolare, Fuortes – sovrintendente della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma dal 2013 – verrà proposto per il ruolo di amministratore delegato.

Manager ed economista, da più di vent'anni svolge studi e consulenze sui temi dell'economia della cultura, con riferimento alla gestione dei teatri, musei e dei beni culturali, allo spettacolo dal vivo, alla televisione e cinema per conto di imprese pubbliche e private, enti locali, musei statali e comunali, sovrintendenze, associazioni di settore e istituzioni culturali.

Dal 2003 al 2015 è stato amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, gestendo l'Auditorium Parco della Musica. Dal 2012 al 2013 è stato Commissario Straordinario della Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. È stato anche Direttore Generale del Palazzo delle Esposizioni e delle Scuderie del Quirinale di Roma dal 2002 al 2003.

La proposta del governo è stata subito criticata dal Carroccio. "Fuortes è noto come personaggio molto vicino alla sinistra, a Veltroni in particolare, proposto da Calenda come candidato sindaco per il Pd, senza particolare esperienza televisiva, duramente contestato per anni dai lavoratori del Teatro dell'Opera di Roma, di certo non una figura super partes o legata all'azienda. Scelta sorprendente", ha commentato il sottosegretario Lucia Borgonzoni, responsabile del dipartimento Cultura della Lega.

(Unioneonline/F)

