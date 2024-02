Ingresso, cucina e camera da letto. Quest'ultima, svuotata dai mobili, è il seggio elettorale (sezione 123) per i 149 iscritti nelle liste della borgata di Biancareddu, nella Nurra, comune di Sassari. L'appartamento si trova nella villetta di Maria Ghisu, pensionata. È stato giudicato ideoneo a ospitare il seggio e lo sarà anche nei prossimi appuntamenti delle europee e delle comunali.

«Abbiamo evitato il viaggio con la navetta messa a disposizione dal Comune, come accaduto l'ultima volta - fa sapere Maria Ghisu, che tra l'altro è stata una delle prime a votare questa mattina direttamente a casa sua - Questo grazie anche alla nostra associazione culturale Borgata di Biancareddu. Ne abbiamo parlato tra noi e abbiamo fatto questa proposta, che è stata accettata subito».

Felici anche le altre due rappresentanti dell’associazione (quasi esclusivamente al femminile) Giuliana Nuvoli e Stefania Manunta. «Qui abbiamo un bel mare e belle spiagge. Turisti vengono da tutto il mondo. Ma - aggiungono - Gli accessi vanno rimessi a posto, come le strade che sono trascurate. Abitano tanti anziani, ci sono disagi». «Non chiediamo tanto - concludono - solo un po' di attenzione perché Sassari è lontana una trentina di chilometri. Come abbiamo dimostrato, ci siamo e siamo pronte a collaborare per risolvere i problemi».

