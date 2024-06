A spoglio concluso, si sono delineati i dati definitivi delle ventuno sezioni monserratine. Sarà dunque ballottaggio tra il primo cittadino uscente Tomaso Locci e Valentina Picciau, già consigliera comunale di opposizione della consiliatura appena conclusasi.

Locci, appoggiato da una coalizione di tre liste civiche, ha ottenuto 3805 voti, mentre la sfidante Picciau, a capo di una compagine formata da tre civiche più il Movimento 5 Stelle, ha ricevuto 2043 preferenze. In termini percentuali, Locci è stato votato dal 40,20% degli elettori; Picciau, invece, dal 21,58%.

Gli altri due candidati sindaci che non sono riusciti ad andare al ballottaggio sono Alberto Corda ed Efisio Sanna. Il primo ha ottenuto 1842 voti (il 19,46%), mentre il secondo ne ha conquistati 1776, corrispondenti al 18,76% delle preferenze.

La lista più votata in assoluto è Monserrato Libera (20,06%) che sostiene Locci, seguita dal Partito democratico - in appoggio a Sanna - che invece ha ottenuto l'11,04%. Per quanto riguarda i candidati consiglieri, il più votato è l'uscente Saverio De Roma, candidato con Monserrato Libera: ha ottenuto 400 preferenze. Subito dopo segue Franca Cicotto, della lista Adesso Sardegna, facente parte della coalizione di Efisio Sanna: ha preso 352 voti.

