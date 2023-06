Sul Pnrr «la scadenza per la presentazione del piano è il 31 agosto ed è bene» essendo uno dei più ampi «che questo si faccia seriamente» per cui «non ci sono ritardi» anche perché «quando c'è a che fare con l'interesse nazionale ci diamo da fare».

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni replicando in Aula al Senato al dibattito generale sulle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo.

«Non corrisponde alla verità - ha detto in un altro passaggio - che a Bruxelles non hanno visto un pezzo di carta. Sono molti e copiosi i documenti prodotti alla commissione per i tempi di attuazione di un piano che non avevamo scelto».

«Stiamo producendo molte carte - ha concluso - cercando di dare continuità su un piano del quale non avevamo responsabilità».

Quanto al discusso Meccanismo europeo di stabilità «non è il momento di ratificarlo», ha detto la premier. «Dico a tutto il Parlamento che discutere adesso questo provvedimento non è nell'interesse nazionale italiano, questa è la questione che ho posto, dopodiché ognuno farà le proprie scelte e ognuno se ne assumerà la responsabilità. Io - ha ribadito Meloni - nel merito non ho cambiato idea sul tema del Mes ma quello che vi ho posto stamattina non è un tema di merito, è un tema di metodo che è indipendente dall'idea che ciascuno di noi ha sull'utilità o meno del Mes, sulla capacità salvifica dello strumento. È capire se questo sia il momento per il Parlamento per discutere questa materia».

(Unioneonline/D)

