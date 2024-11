Il disegno di legge per rendere la maternità surrogata reato universale, approvato in via definitiva dal Senato il 16 ottobre, sarà in Gazzetta ufficiale lunedì 18 novembre. La legge è stata firmata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, lo scorso 4 novembre, prima della partenza per la sua visita in Cina.

La pratica della maternità surrogata in Italia è vietata già dal 2004, ma con questa legge i genitori che torneranno in Italia dopo aver fatto ricorso all’estero alla pratica della gestazione per altri, potranno essere incriminati.

Le pene vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni di carcere, le sanzioni pecuniare possono raggiungere il milione di euro.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata