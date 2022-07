Dopo il definitivo strappo di ieri, Mario Draghi questa mattina si è dimesso. Intervenuto oggi alla Camera, la seduta è stata aperta alle 9 e poco dopo sospesa.

Il premier, con una nota di emozione, ha detto poche parole: “Buongiorno e prima di tutto grazie”, interrotto subito da uno scrosciante applauso. Il grazie è andato a tutti, in generale, “per il lavoro fin qui svolto”. Poi ha chiesto di sospendere l’audizione per raggiungere il Quirinale per le sue “determinazioni”. Il colloquio col capo dello Stato, Sergio Mattarella, è durato una ventina di minuti. In seguito ha incontrato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati.

Infine le dimissioni.

"Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto questa mattina al Palazzo del Quirinale il Presidente del Consiglio dei ministri professor Mario Draghi, il quale, dopo aver riferito in merito alla discussione e al voto di ieri presso il Senato ha reiterato le dimissioni sue e del governo da lui presieduto. Il Presidente della Repubblica ne ha preso atto, il governo rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti". È la dichiarazione del Segretario generale della Presidenza della Repubblica Ugo Zampetti.

In giornata probabilmente verrà deciso il calendario dei prossimi step con l’ipotesi delle elezioni in autunno. Di sicuro non ci saranno consultazioni, questo è quanto emerso finora.

La giornata di ieri ha visto sì la fiducia al premier in Senato ma senza il voto di Lega, Forza Italia e Cinque Stelle: 95 i sì, 38 i no. E Mariastella Gelmini che ha lasciato gli Azzurri dopo quasi 25 anni di militanza, con un botta e risposta senza esclusione di colpi con Licia Ronzulli, la senatrice che da tempo le ha portato via il ruolo di “fedelissima” di Berlusconi: "Contenta, ora che hai mandato a casa il governo?", ha chiesto Gelmini a Renzulli, che ha sbottato: "Vai a piangere da un'altra parte e prenditi lo Xanax".

Quello di ieri è stato un “giorno di follia” nelle parole di Enrico Letta (Pd), “pagina nera per l’Italia” quelle di Matteo Renzi (Italia Viva).

(Unioneonline)

LA DIRETTA:

Ore 12.10 – Fico comunica le dimissioni di Draghi

Il presidente della Camera Roberto Fico ha dato lettura nell'Aula della Camera della lettera con cui Mario Draghi gli ha comunicato le sue dimissioni presentata da presidente del Consiglio.

L'emiciclo era pieno di deputati, che avevano atteso tra il Transatlantico ed il cortile la ripresa dei lavori. Fico ha comunicato che alle 13 si riuniranno i capigruppo di Montecitorio. La seduta d'Aula riprenderà alla fine della riunione.

***

Ore 11.45 – Nel pomeriggio Cdm per definire il perimetro degli affari correnti

Un consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende da fonti di governo, sarà convocato nel tardo pomeriggio. Nella riunione del Cdm, secondo quanto spiegano le stesse fonti, sarà adottato il provvedimento che definisce il perimetro per il disbrigo degli affari correnti.

***

Ore 11.20 – Brunetta lascia Forza Italia

Il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta lascia Forza Italia. Lo annuncia in una nota nella quale afferma che "non votando la fiducia a Draghi, Forza Italia ha tradito la sua storia e i suoi valori. Non sono io che lascio, è Forza Italia che lascia se stessa".

***

Ore 11.15 – Draghi lascia Montecitorio

Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha lasciato Montecitorio, dove ha comunicato le proprie dimissioni al presidente della Camera Roberto Fico.

***

Ore 10.37 – Draghi da Fico a Montecitorio

Il presidente del Consiglio Mario Draghi è giunto a Montecitorio, dove è a colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico.

***

Ore 10.32 – Mattarella convoca i Presidenti delle Camere

Il Presidente della Repubblica, dopo le dimissioni rassegnate da Mario Draghi, riceverà nel pomeriggio al Palazzo del Quirinale i Presidenti delle Camere, ai sensi dell'art. 88 della Costituzione. È quanto scritto in una nota diffusa dal Colle. A quanto si apprende da ambienti parlamentari il presidente del Senato Elisabetta Casellati salirà al Quirinale alle 16.30. Alle 17 toccherà invece al presidente della Camera Roberto Fico.

***

Ore 10.03 – Draghi da Casellati a palazzo Giustiniani

Il presidente del Consiglio Mario Draghi si è recato a palazzo Giustiniani per incontrare il presidente del Senato Elisabetta Casellati.

***

Ore 9.34 – Draghi arrivato al Quirinale

Il premier Mario Draghi, lasciata la Camera, è arrivato al Quirinale per incontrare Sergio Mattarella. Il colloquio è durato una ventina di minuti.

***

Ore 9.27 – Niente Consiglio dei ministri

Oggi non si terrà, come ipotizzato nelle ultime ore, un Consiglio dei ministri. Secondo quanto spiegano fonti di governo, Mario Draghi aveva già annunciato le dimissioni ai ministri la scorsa settimana, poi respinte da Sergio Mattarella. Non ci sarà quindi un nuovo passaggio in Cdm poiché formalmente l''intenzione di dimettersi era già stata comunicata.

LA CRONACA DELLA CRISI:

© Riproduzione riservata