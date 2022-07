Dopo il definitivo strappo di ieri, Mario Draghi è atteso oggi alla Camera dove annuncerà le sue dimissioni. Seconda tappa il Quirinale, per consegnarle nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo il passaggio all’esecutivo. Verrà deciso oggi insomma il calendario dei prossimi step con l’ipotesi delle elezioni in autunno. Di sicuro non ci saranno consultazioni, questo è quanto emerso finora.

La giornata di ieri ha visto sì la fiducia al premier in Senato ma senza il voto di Lega, Forza Italia e Cinque Stelle: 95 i sì, 38 i no. E Mariastella Gelmini che ha lasciato gli Azzurri dopo quasi 25 anni di militanza, con un botta e risposta senza esclusione di colpi con Licia Ronzulli, la senatrice che da tempo le ha portato via il ruolo di “fedelissima” di Berlusconi: "Contenta, ora che hai mandato a casa il governo?", ha chiesto Gelmini a Renzulli, che ha sbottato: "Vai a piangere da un'altra parte e prenditi lo Xanax".

Quello di ieri è stato un “giorno di follia” nelle parole di Enrico Letta (Pd), “pagina nera per l’Italia” quelle di Matteo Renzi (Italia Viva).

Accuse reciproche tra Cinque Stelle, Lega, Forza Italia, Pd: oggi si apre un’altra fase, alle 9 la convocazione della Camera.

