Dopo la nomina da parte del Cda della Rai, anche la Commissione di Vigilanza della tv di Stato ha espresso il suo parere favorevole al nome di Marinella Soldi in qualità di presidente Rai.

La ratifica della bicamerale con una maggioranza di due terzi è vincolante, così come prevede la procedura. 29 i voti favorevoli, 5 i no e 3 le schede bianche. Erano presenti 37 componenti della bicamerale su 40.

Soldi, già presidente della Fondazione Vodafone Italia e consigliere indipendente di Nexi, Italmobiliare e Ariston Thermo, è nata a Figline Valdarno, in provincia di Firenze. Cresciuta a Londra, ha conseguito una laurea in Economia presso la London School of Economics e un master in Business Administration a Insead, Francia.

Nella sua carriera, è stata CEO di Discovery Network Southern Europe (per Italia, Spagna, Portogallo e Francia) per 10 anni fino ad ottobre del 2018 e ha ricoperto ruoli di senior management per cinque anni in MTV Networks Europe, SVP Strategic Development a Londra e GM, e per MTV Italia a Milano.

