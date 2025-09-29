Riaperti da questa mattina alle 7 i seggi nelle Marche per la seconda giornata di votazione per eleggere i consiglieri e il presidente della Regione.

Stop ai voti alle 15 e, successivamente, inizierà lo spoglio delle schede. I due principali candidati sono Matteo Ricci, europarlmentare Pd alla guida del centrosinistra, e Francesco Acquaroli, governatore uscente del centrodestra. Poi ci sono Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi per Forza del Popolo, Lidia Mangani per il Partito Comunista Italiano e Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione.

Affluenza in calo: alle 23 di ieri sera si era recato a votare il 37,71% degli aventi diritto, rispetto al 42,72% del 2020. Hanno già espresso il loro voto 499.917 marchigiani.

La prima giornata di voto ha fatto registrare un’affluenza del 37,72 nella circoscrizione di Ancona (rispetto al 42,96% del 2020). In quella di Ascoli Piceno la percentuale è stata del 36,26% (41,07% nel 2020), in quella di Fermo 38,37% (43,05% nel 2020), in quella di Macerata 35,82% (40,51% nel 2020), in quella di Pesaro e Urbino 40,07% (45,34% nel 2020). Queste le percentuali registrate alle 23 nei capoluoghi regionale e provinciali: Ancona 37,89%, Ascoli Piceno 38,74%, Fermo 43,06%, Macerata 39,81%, Pesaro 42,88%.

