Alla scadenza del termine, fissato dopo l'ultima proroga per le 14 di oggi, sono 440 gli emendamenti presentati alla Manovra 2023-2025.

La commissione Bilancio, presieduta da Stefano Schirru (Psd'Az), comincerà ad esaminali domani (mercoledì 11 gennaio) nella seduta già programmata per le 9.30.

Intanto la Manovra finanziaria incassa anche il parere positivo della Commissione Attività Produttive, presieduta da Piero Maieli, che ha sentito in audizione i direttori generali degli assessorati all'Industria e al Turismo Alessandro Naitana e Angela Maria Porcu e i Capi di Gabinetto degli assessorati all'Agricoltura e al Turismo Giovanni Cermelli e Andrea Cocco.

I rappresentanti dei tre assessorati hanno illustrato le principali misure destinate a industria, turismo, artigianato, commercio e agricoltura.

Nel settore dell'industria spiccano i 25 milioni di euro destinati alle attività di messa in sicurezza e gestione degli ex siti minerari affidata a Igea e i 5 milioni di euro per l'iter di dismissione della Carbosulcis. Altri 15,7 milioni saranno invece utilizzati per l'attuazione dell'accordo di programma quadro sulla metanizzazione. 6 milioni, infine, per le comunità e le reti energetiche.

Nel settore del turismo, la cifra più importante (15,7 milioni di euro) è destinata al finanziamento della legge 7 del 1955 per le manifestazioni regionali di grande interesse turistico. Confermati gli stanziamenti per i centri commerciali naturali (1 mln) e per le Pro Loco (2 mln). Anche nel 2023 l'assessorato finanzierà le manifestazioni sportive di livello internazionale che contribuiscono a promuovere l'immagine della Sardegna nel mondo (6,1 milioni per l'America's Cup di Barcellona che farà tappa a Cagliari e 1,8 mln per i campionati mondiali di formula Kite e di Motocross, il campionato internazionale di Vela Swan Sardinia Chaleange e la coppa del Mondo Fina Open Water Tour).

Al termine delle audizioni la Commissione ha espresso parere favorevole con i soli voti della maggioranza.

