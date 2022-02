L’amministrazione comunale di Mandas ha attivato un servizio, gratuito, per il ritiro e smaltimento dei fitofarmaci utilizzati in agricoltura, tramite l'attuale servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani. "Abbiamo ascoltato le richieste dei nostri agricoltori e, grazie all’intesa raggiunta con la ditta incaricata del servizio, siamo in grado di venire incontro alle loro esigenze", spiega il sindaco Umberto Oppus. Gli interessati potranno contattare direttamente la ditta e richiedere la raccolta a domicilio dei flaconi e delle bottiglie vuote dei fitofarmaci e dei prodotti fitosanitari utilizzati nei campi e nelle serre per difendere le colture da parassiti (soprattutto insetti e acari), batteri, virus e funghi.

Il loro corretto smaltimento è da sempre una spina nel fianco per i produttori agricoli, spesso costretti a investire tempo e denaro per rispettare le regole e recarsi nei siti autorizzati. L’iniziativa dell’amministrazione comunale rappresenta quindi un aiuto concreto allo svolgimento della loro attività. Dal primo febbraio è in vigore il nuovo servizio di raccolta differenziata nel territorio comunale di Mandas affidato. Una svolta prevista nel capitolato d’appalto dell'ultima gara del servizio di igiene urbana, che punta a una semplificazione rispetto alle vecchie modalità di ritiro e a un miglioramento dell’efficienza della prestazione. "Puntiamo a garantire alle famiglie e alle imprese un servizio di alta qualità che tenga conto delle diverse esigenze della comunità anche nell’ottica del rispetto ambientale", conclude Oppus.

