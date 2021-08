Via da oggi nelle commissioni permanenti all'esame della legge omnibus contenente la variazione da 150 milioni di euro, compresi i venti milioni per far fronte ai danni degli incendi di luglio.

I parlamentini, ognuno per le proprie materie di competenza, sono chiamati a esprimere il parere sul testo da 33 articoli depositato come proposta di legge firmata dai capigruppo di maggioranza.

TERRITORIO, TRASPORTI E AMBIENTE – La prima a esprimersi, favorevolmente, è stata la commissione Governo del Territorio, Trasporti e Ambiente presieduta da Giuseppe Talanas (Forza Italia). L'assessore Giorgio Todde e la dg Gabriella Massidda hanno illustrato gli articoli 10 e 19 della omnibus. Il primo prevede per il 2021 l'istituzione di un fondo di 15 milioni di euro a sostegno dei gestori aeroportuali e dei prestatori di servizi di assistenza a terra che operano nell'Isola. L'obiettivo è mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale a livello di perdite subite dalle società di gestione. Massidda, in particolare, ha sottolineato come il Mit stia effettuando le verifiche tra gli importi richiesti e quelli realmente spettanti su tutto il territorio nazionale, così che anche la Regione avrà l'entità esatta dei ristori spettanti e si eviterà una sovracompensazione.

Quanto al 19, si tratta di una norma che punta a mitigare gli effetti dell'emergenza Covid assicurando continuità aziendale per i gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e metro.

L'assessore all'Ambiente, Gianni Lampis, si è invece espresso sugli articoli 1 e 26. Nel primo sono compresi gli stanziamenti per i ristori agli incendi: 10 milioni per contributi per soggetti privati e attività produttive, sette milioni per contributi ad enti locali e agenzia forestale per interventi di ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e delle condizioni di sicurezza, nonché per interventi rivolti alla mitigazione del dissesto idrogeologico, altri 3 per enti locali per i primi interventi urgenti a sostegno degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle scorte a seguito dell'incendio.

Intanto, ha annunciato Lampis, Forestas ha già ricevuto l'incarico di avviare i lavori più urgenti in previsione dell'autunno e che saranno acquistati mezzi antincendio per oltre 2 milioni di euro. In programma nel pomeriggio la seduta della commissione Attività produttive: saranno ascoltati gli assessori Gianni Chessa (Turismo) e Gabriella Murgia (Agricoltura).

PROSSIMI PASSI – Domani, 1 settembre, appuntamento in commissione Ambiente e Sanità dove sarà ascoltato l'assessore Mario Nieddu. Sulla omnibus si esprimerà anche la commissione Autonomia. Appuntamento, in questo caso, a giovedì alle 10.30.

