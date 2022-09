È polemica sulla visita del ministro del Lavoro Andrea Orlano in Sardegna, a Cagliari per un incontro elettorale promosso dal Pd. “È ancora un ministro della Repubblica – ha sottolineato la vicepresidente della Regione e assessore al Lavoro Alessandra Zedda – per garbo istituzionale avrebbe dovuto prevedere un momento di saluto con la massima istituzione regionale e con chi, come lui, tutti i giorni lotta per la salvaguardia dell’occupazione, per lo sviluppo e per l’integrazione sociale. Per questo provo un grande dispiacere”.

Al contrario, ha ricordato Zedda, “ho apprezzato che il segretario del Pd Enrico Letta, che pure non è un ministro, in occasione della sua visita nel capoluogo abbia invece trovato il tempo per un momento di confronto con il sindaco di Cagliari”.

Orlando ha incontrato i giornalisti nella sede del Pd in via Emilia. Ha parlato di salario minimo, sgravi contributivi ma anche del superamento delle forme di precarietà come condizioni necessarie per rilanciare il lavoro. Sul reddito di cittadinanza, ha sottolineato che Il vulnus è “aver fatto partire una misura senza potenziare le politiche attive. Noi abbiamo lavorato su questo e sono già 300mila le prese in carico del programma Gol sono già 300mila. Ora i centri per l’impiego avranno gli elenchi e un incentivo più alto per collocare le persone”.

"Come in tante Regioni governate dal centrodestra, anche in Sardegna assistiamo a una privatizzazione strisciante della Sanità”, ha detto Orlando. Infatti, ha spiegato, “la crescita delle liste d’attesa nei fatti convoglia chi può verso la sanità privata”. Secondo il Orlando, “qui come altrove, il voto del 25 settembre rappresenta una partita fondamentale per il futuro del Paese, per evitare che l’Italia faccia dei passi indietro, che si accresca una marginalità delle aree maggiormente in difficoltà, e per creare un’alternativa anche a livello territoriale alla destra”.

Le politiche sono un test in vista delle prossime regionali in Sardegna? “Tutto è un test. Quando facciamo una battaglia come questa poniamo al centro contenuti e proposte che valgono anche come indicazioni per il futuro della Regione”.

© Riproduzione riservata