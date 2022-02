Laura Boldrini sbarca in Sardegna per presentare a Sassari il suo nuovo libro, intitolato “Questo non è normale” (Chiarelettere) e dedicato alle azioni e alle proposte per conseguire anche in Italia l’effetiva parità di genere.

L’occasione, per la parlamentare del Pd, per ammirare le bellezze dell’Isola e in particolare quelle della Riviera del Corallo.

Accompagnata dalla deputata del Movimento 5 stelle, Paola Deiana, l'ex presidente della Camera, è stata avvistata nel centro storico di Alghero, dove ha potuto ammirare l'antica muraglia, le torri e gli altri scorci suggestivi.

"È stato davvero un piacere poter organizzare questa visita per Laura Boldrini, una donna di grande spessore culturale e umano. Considerato che questa sera presenterà a Sassari il suo libro 'Questo non è normale', ci tenevo ad averla ospite nella mia città", ha spiegato Deiana.

Prima del tour, le due parlamentari sono state ricevute dal sindaco Mario Conoci.

Dopo Sassari, la Boldrini farà tappa sabato 19 a Macomer, domenica 20 a Olbia e lunedì 21 a Cagliari.

